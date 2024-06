Lilly Becker: Bitterböse Worte über Ex-Mann Boris Becker

Gemünzt sind diese Worte auf die Urlaubsbilder von Boris und seiner Verlobten Lilian (34), die man im Internet findet. Die beiden genießen ihr Leben: Ferien an der italienischen Riviera. Ein Abstecher ins glamouröse Cannes. Freie Tage in Zentralafrika. Das Paar mit glücklichen Gesichtern, vollen Gläsern, köstlichem Essen. Ein Prost auf den Luxus! Und Lilly tobt: "Ich hoffe, dass der Champagner schmeckt und dass das Essen lecker ist", kommentiert sie das Leben des Ex-Mannes. Was das Model so auf die Palme bringt: na, dass Boris das Geld für seine Lilian mit vollen Händen ausgibt, aber für den gemeinsamen Sohn Amadeus (14) angeblich keinen einzigen Cent bezahlt. "Es gibt keinen Unterhalt", beklagt sie.

Zudem leide Amadeus unter der Flut der Internetbilder von seinem Vater und dessen Verlobter und vor allem den pikanten Kommentaren der Fans. Sie verunsichern Amadeus, meint Lilly: "Er ist ja kein kleines Kind mehr, er ist ein Teenager." Und er bekommt das alles mit...

