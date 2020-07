Lilly Becker: Diese Frau lässt ihr Herz höher schlagen!

Lilly schwärmt von Ria

In ihrer Instagram-Story teilt die 44-Jährige nun ein Video der attraktiven TikTokerin. Darin wechselt sie von einem sportlichen Outfit innerhalb von Sekunden in ein schwarzes Hemd und eine schwarze Krawatte. „Ruf mich an, ich will auf ein Date gehen“, schreibt Lilly dazu.