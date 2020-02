Lilly Becker: Baby-Überraschung! Sie zeigt ihre zuckersüße Kugel

Reddit this

Huch, haben wir was verpasst? Lilly Becker zeigt sich auf Instagram mit Babybauch.

Nach der Trennung von wurde es ruhig um seine Ex Lilly. Hin und wieder postet sie etwas auf . Doch jetzt überrascht sie plötzlich mit Bildern von sich mit süßer Kugel...

Ist Lilly Becker schwanger?

Komplett nackt ließ sich Lilly ablichten. Ihr Babybauch ist deutlich zu erkennen, die Brüste bedeckt sie lediglich mit ihren beiden Händen. Wird die 43-Jährige etwa wirklich zum zweiten Mal Mama?

Süße Liebeserklärung an Sohn Amadeus

Nein, das Foto ist aus dem Jahr 2010. Damals war Lilly hochschwanger mit Sohn Amadeus. Vor kurzem feierte er bereits seinen 10. Geburtstag. "10.2.2020. 59 Zentimeter. Dichtes und rotes Haar. Du kamst weinend auf die Welt", erinnert sich Lilly in ihrem Post. "Du hast mein Leben und meinen Körper so positiv verändert. Du hast so eine wunderschöne Seele."

Lilly Becker: Sexy Bikini-Foto spaltet die Fans

Seine Geburtstagsparty musste wegen des Sturms abgesagt werden. "Aber alle deine 16 Freunde kamen trotzdem und wir haben eine komplett neue Party gemacht", erzählt die glückliche Mama weiter. "Du wirst so sehr geliebt. Gott hat dich mir aus einem Grund gegeben."

