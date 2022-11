Lilly Becker. Enthüllt! Die ganze Wahrheit über ihren neuen Freund Torsten

"Uns trennt zum Glück nur eine Flugstunde. Wir sehen uns im Monat achtmal, manchmal sogar öfter", verrät Lilly Beckers neuer Lover auf einer Promiparty in Marbella. Der Fußballmanager lebt in Düsseldorf, Lilly in London. Es herrscht also reger Flug-Verkehr zwischen der Rhein-Metropole und der britischen Insel.

Die ersten heißen Flirt-Fotos tauchten bereits im Sommer auf, aber Lilly schwieg beharrlich. Bis jetzt. "Ja, wir sind ein Paar", bestätigte die Ex von Tennis-Legende Boris Becker auf der Party und kuschelte sich an ihren Schatz.

Ob sie für ihre neue Liebe nach Deutschland ziehen würde? Thorsten Weck, der Boris Becker übrigens verblüffend ähnlich sieht, sagt, dass die Zukunft zeigen werde, ob das Paar zusammenzieht. Für Amadeus wäre ein Neustart in Düsseldorf jedoch schmerzlich. Dann könnte er seinen geliebten Papa Boris nicht mehr im Gefängnis besuchen...

