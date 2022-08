Lilly Becker: Jetzt schnorrt sie sich bei ihrem neuen Liebhaber durch! Das denkt Boris Becker

Fast hätte sie ihren Traum von der großen Liebe schon aufgegeben! Immer wieder betonte die Niederländerin in Interviews, wie sehnlich sie sich einen Mann in ihrem Leben wünscht – doch es wollte einfach nicht klappen: Seit der Trennung von Boris war Lilli Single wider Willen. Doch jetzt scheint sie endlich auf Wolke sieben angekommen zu sein: Vor der Küste der Sonneninsel Ibiza wurde die Becker-Ex jetzt sehr vertraut mit Spielerberater Thorsten Weck gesichtet. Zuvor sollen die beiden gemeinsam den Geburtstag des Unternehmers im mallorquinischen Edel-Restaurant "Ritzi" gefeiert haben. Danach ging es für rund 7.500 Euro pro Tag auf eine gemietete Jacht, die sich im Besitz des ehemaligen "Bachelorette"-Kandidaten Johannes Haller befindet. Boris bekommt hinter Gittern vom neuen Glück seiner Verflossenen zwar (noch) nicht viel mit, wie die Liebesgerüchte wohl bei ihm ankommen, berichtet nun ein enger Vertrauter der Tennislegende gegenüber "Closer". Der stellt klar: "Für Boris wäre das sicherlich eine große Freude! Ihm ist in erster Linie wichtig, dass es Amadeus gut geht." Aber das dürfte nicht der einzige Grund zur Freude sein, denn ein neuer und offensichtlich solventer Mann an Lillys Seite würde bedeuten: Boris hat sie von der Backe, und sie muss nicht mehr gegen Geld aus dem Nähkästchen plaudern.

Wir erinnern uns: Nach seiner Inhaftierung packte Lilly in lukrativen Interviews so ausgiebig über ihren Ex aus, dass Boris ihr über seinen Anwalt eine Art Redeverbot erteilte, auch hinsichtlich des "aufwendigen Scheidungsverfahrens", das immer noch laufe. "Ein wenig Zurückhaltung wäre hier angebracht", so der Sprecher damals vielsagend. Mittlerweile ist Lilly offensichtlich anderweitig beschäftigt, wie auch unsere Quelle mit einer gewissen Erleichterung zur Kenntnis nimmt. Einen Seitenhieb kann sich der Boris-Vertraute dann aber doch nicht verkneifen: "Ich hoffe nur, der Mann hat genug Geld, und der Flirt dauert länger als nur einen Sommer." Wir sind gespannt …