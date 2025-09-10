Lilly Becker nackt im Playboy: Jetzt zeigt sie es allen!
Die Ex von Tennis-Legende Boris Becker macht kurzen Prozess mit alten Klischees und zeigt sich der Welt so offen wie nie: mutig, sexy und „transparenter“ geht’s kaum!
Lilly Becker beim deutschen Parfumpreis Duftstars in Düsseldorf.
© Imago/Revierfoto
Es ist mehr als nur ein „kleiner” Eintrag in einem Magazin – Lilly Becker posiert passend zu der Buchpremiere „Inside: Gewinnen – Verlieren – Neu beginnen” ihres Ex-Mannes Boris Becker auf dem Cover des aktuellen „Playboys”.
Von Dschungelqueen zur Playboybraut!
Erst hat die Exfrau des Tennisprofistars Boris Becker Stärke und Durchhaltevermögen bewiesen, indem sie die diesjährige Gewinnerin des Dschungelcamps war. Nun zeigt sich die 49-Jährige selbstbewusst in Spitzendessous auf dem Cover des Männermagazins „Playboy”.
Auf dem Playboy-Instagram-Account erklärt Lilly ihre Beweggründe: „Ich habe einfach Bock darauf, ich finde, ich sehe gut aus. Ich bin mittlerweile Ende 40, wenn nicht jetzt, wann dann?”
„Ein Ausdruck von Selbstliebe”
In einem Interview mit der „Bild” verrät das Model weiter: „Es war ein Moment, in dem ich mir selbst gesagt habe: Ich bin genug, so wie ich bin. Dieses Shooting war eine Art Befreiung. Ein Geschenk an mich selbst und ein Ausdruck von Selbstliebe.”