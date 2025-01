Lilly Becker & Sam Dylan: "Ekelhafter Junge!" Das Drama eskaliert

Als die Stars über die Einteilung der Nachtwache diskutieren, wollen Alessia und Sam die erste Schicht übernehmen. Lilly findet, dass die erste Schicht zwei Stunden lang gehen soll, "weil das die einfachste ist". Sam passt das allerdings überhaupt nicht und will protestieren - doch Lilly platzt sofort dazwischen: "Hör mal zu. Shut up!", ruft Lilly. Sam reagiert: "Nicht shut up, so redet man nicht mit mir – hab' mal ein bisschen Respekt". Plötzlich folgt ein heftiger Schlagabtausch zwischen den beiden Campern.

In einem Gespräch mit Maurice (26) erklärt Lilly dann, dass sie Sam nicht ausstehen kann: "Ich kenn' ihn nicht, ich mag ihn sowieso nicht – von Anfang an. Wie er redet, was er tut – er ist nicht mein Typ. Er hat bisher nix gemacht. Ich hab' Hunger, weil du nix gemacht hast die letzten drei Tage. Hör' mal zu, Spaß hört auf!" Im Dschungeltelefon macht Lilly ihrem Ärger weiter Luft: "Dreimal keine Sternchen, nicht helfen, nicht kochen, nicht sauber machen, nix holen – Er macht einfach NIX!"

Als Anna-Carina anschließend versucht, das Model zu besänftigen, fährt Lilly weiter die Krallen aus: "Er ist 'ne fiese Schlange! Ich kenn' Menschen!"