Lilly Becker: Ungeschminkt! Jetzt zeigt sie ihre wahre Schönheit

Lilly Becker begeistert mit einem ungewohnt natürlichen Look und gibt ihren Fans einen seltenen Einblick in ihre private Seite. Auf Instagram teilte die 48-Jährige ein Foto, das sie ohne Make-up und im Bikini zeigt. Ihre Fans sind hin und weg: „Du siehst bezaubernd aus, Lilly! Bleib so, wie du bist!“ Doch das Timing ist kein Zufall: Die Ex-Frau von Boris Becker steht kurz vor ihrem großen Auftritt im Dschungelcamp. Hier wird es für sie darum gehen, sich ohne den gewohnten Glamour zu behaupten – eine Herausforderung, die sie offenbar schon jetzt mit Bravour meistert.