Dschungelcamp: Freiwilliges Aus für Lilly Becker? "Keinesfalls ..."

Glaubst du, dass einer der Kandidaten freiwillig gehen könnte? Wer und warum?

Es sind dieses Mal recht wenige dabei, die richtige Reality-TV-Erfahrung haben. Die meisten kennt man aus Soaps, richtigen Sendungen. Aber ich glaube: Nein. Wenn, dann die ältere Generation rund um Jürgen Hingsen und Pierre Sanoussi-Bliss. Denn jemand, der nicht aus dem Reality-Bereich kommt, kann gar nicht einschätzen, auf was er sich beim Dschungel einlässt. Vielleicht guckt er es seit 20 Jahren und findet es ganz lustig, aber er unterschätzt die Macht des Dschungels auch. Deshalb, glaube ich, wäre es eher jemand von den Älteren, der das Camp vorzeitig verlässt, weil derjenige es unterschätzt hat oder das Gezicke und den Geltungsdrang der anderen nicht aushalten kann.

Und was ist mit Lilly Becker? Könnte sie vorzeitig die Reißleine ziehen?

Lilly Becker geht ja offenbar wirklich nur wegen des Geldes rein. Deswegen wird sie keinesfalls freiwillig gehen. Wobei man das auch schon bei Cora Schumacher gedacht hat und dann ist sie total zusammengebrochen. Lilly Becker kommt mir aber gefestigter vor. Hinzukommt ja auch noch ihr Gerichtsprozess. Da könnte sie das Geld ja durchaus sehr gut gebrauchen und wird nicht freiwillig aufhören. Ich denke, dass es in ihrem Vertrag auch eine Klausel geben wird, dass sie dann nur die Hälfte der Gage bekommen wird. Das wird sie nicht machen. Ich denke aber auch, dass eine Lilly Becker im Dschungel nichts zu befürchten hat. Keiner will ihr etwas Böses. Sie ist mir bis jetzt weder positiv noch negativ aufgefallen. Sie ist halt wieder nur eine Frau eines berühmten Mannes … Ich hoffe, dass sie wenigstens mal etwas über ihre Ehe mit Boris erzählen wird. Es ist ja traurig, wenn man für viel Geld solche Super-Promis ankarrt, und dann erzählen sie überhaupt nichts. Das finde ich immer schade. Denn was will man sonst von Lilly Becker wissen?

Wer fliegt generell als Erstes raus?

Das passiert den Älteren. Jürgen Hingsen oder auch Jörg Dahlmann. Mit ihm war ich bei "Promi Big Brother". Er ist sehr nett, aber ob's dort für mehr reicht? Ich glaube, die beiden müssen definitiv zittern.