Lilly Becker: Zuckersüße News! Sie will es nicht mehr verstecken

Was hat der jüngste Beckerspross in den letzten sechs Monaten aber auch gelitten! Seit sein berühmter Vater wegen Insolvenzbetrug im Gefängnis sitzt. „Es war hart für ihn“, gestand Lilly in einem Interview. „Er konnte es einfach nicht begreifen. Er kann es immer noch nicht.“ Amadeus war in einem Zustand, der ihr das Herz brach.

Doch seit Thorsten in Lillys Leben getreten ist, scheint es dem Kleinen endlich wieder gut zu gehen. Stolz, im ordentlich gebügelten Hemd, steht er neben Mama, Cousine Joy und Quasi-Stiefpapa Thorsten mit auf dem roten Teppich. Und mit den Händen formt Amadeus das Zeichen für „Victory“, auf Deutsch „Sieg“!

Während Papa Boris also hinter Gittern schmort, kümmert sich Lillys neuer Freund um seinen Sohn. Sorgt für sein Glück und schenkt Geborgenheit und Nähe, wie es nur ein Vater kann.

Boris Becker: Seine ersten Wochen im Höllen-Knast! Alle Einzelheiten gibt es im VIDEO: