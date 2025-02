Lilly Becker vor Gericht: Einer von beiden soll lügen!

100.000 Euro Preisgeld plus eine geschätzte Gage von 300.000 Euro soll Lilly Becker (48) nach ihrer Teilnahme am "Dschungelcamp" eingestrichen haben. Das Geld könnte jedoch bald wieder weg sein, denn ihr damaliger guter Freund Pierre Uebelhack (48) will 489.869,12 Euro von der Dschungelkönigin haben. Der Grund: Nach der Trennung von Boris Becker (57) stand Lilly Becker vor finanziellen Herausforderungen. Plötzlich musste sie für sich und ihren Sohn allein aufkommen und laufende Kosten decken. In dieser Situation habe er ihr das Geld angeblich geliehen, während sie behauptet, es habe sich um eine Schenkung gehandelt. "Einer von beiden lügt", stellt der Richter klar.