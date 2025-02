Lily Phillips: Alles Fake! OnlyFans-Model täuscht Schwangerschaft nur vor

Nur wenige Tage nach der großen Babynews, stellt Lily Phillips klar: Sie ist gar nicht schwanger. In einem Interview mit "news.com.au" verrät sie, dass es sich lediglich um ein inszeniertes Rollenspiel für ihre Fangemeinde handelte. Ihr Pressesprecher ergänzte dazu: "Lilys Berufswahl beinhaltet Rollenspiele, Schauspielerei und Geschichten, die sich an den aktuellen Trends orientieren und das Zielpublikum in der Erotikbranche ansprechen." Demnach sei es ihr Job, "Fantasien zu bedienen" und in ihrem Business gelte das Thema Schwangerschaft eben als "eine beliebte Nische", heißt es.