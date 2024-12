Lina Larissa Strahl: "Mentale Herausforderung"! So denkt sie heute über "Let's Dance"

Obwohl sie mit einem Lächeln im Gesicht auf die Teilnahme bei "Let's Dance" zurückblickt, scheint Lina Larissa Strahl in Bezug auf neue Tanzshow-Angebote erst einmal passen zu wollen. Der Grund? Der mentale Druck. "Ich glaube, ich müsste noch ein bisschen mehr bei mir sein im Kopf, also mental ein bisschen gestärkter für eine weitere Tanzshow." Dennoch wäre sie nicht abgeneigt in der Zukunft, wieder das Tanzbein zu schwingen: "An sich bin ich immer zu haben und gerne dabei. Ich liebe sowas ja, ich finde, sowas macht auch einfach immer unfassbar viel Spaß. Bei 'Let's Dance' war's einfach krass, weil es hat dein ganzes Leben eingenommen für 6 Wochen lang, komplett!"

Jetzt will sich Lina Larissa Strahl erst einmal auf ihre Musik konzentrieren. "Ich bin auch ganz gespannt, was das nächste Jahr, abseits der Musik, noch so bringt. Natürlich auch, was TV-Shows angeht." Da wird die Sängerin bei "Let's Dance" wohl nicht zum letzten Mal über die Fernseher ihrer Fans geflackert sein.