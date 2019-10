Linda de Mol: Heute verdient die Traumhochzeit-Moderatorin Millionen!

Bis zu elf Millionen TV-Zuschauer begeisterte Linda de Mol in den 90er Jahren als Moderatorin des RTL-Formates „Traumhochzeit“. Doch mit dem Aus der Liebes-Spielshow verschwand die Blondine aus der deutschen Fernsehlandschaft. Heute verdient Linda de Mol ihre Millionen lieber in der holländischen Heimat.

Sie war das Gesicht von ! Blond und blauäugig quasselte sich die Holländerin Linda de Mol in den 90er Jahren in die Herzen der deutschen Fernseh-Zuschauer. Als Moderatorin der Liebes-Spielshow „Traumhochzeit“ gelang Linda de Mol 1992 der große Durchbruch. Lange Zeit war die Blondine aus der Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken, doch nach einigen Jahren wurde es plötzlich still um die Holländerin. Ein Blick ins Ausland verrät: Statt auf der faulen Haut zu liegen, hat die Moderatorin still und heimlich ein Vermögen in ihrer niederländischen Heimat gemacht.

„Traumhochzeit“: Linda de Mol verhilft RTL zu Traumquoten

Als Moderatorin der Fernseh-Spielshow „Traumhochzeit“ machte sich die Tochter eines niederländischen Schlagersängers in den 90ern einen Namen in Deutschland. Nicht zuletzt auf Grund der sympathischen Holländerin brach das romantische -Format auf RTL mit teils bis zu elf Millionen Zuschauern sämtliche Quotenrekorde. Trotz der erfolgreichen Zahlen hatte es sich nach acht Jahren Sendezeit ausgeheiratet! Mit verschiedenen Fernseh-Formaten wie „Domino Day“ (1998-2002), der Quizshow „1 gegen 100“ (2002) oder „Der Millionendeal“ (2004), versuchte die Blondine nach der Jahrtausendwende an ihren gewaltigen Erfolg anzuknüpfen. Als alle Versuche scheiterten, wagte Linda de Mol den erfolgreichen Neuanfang in der holländischen Heimat.

Ein seltener Anblick: Linda de Mol zu Gast bei Thomas Gottschalks "Wetten, dass...?" 2006 Foto: Wenn

Linda de Mol ist heute Millionärin!

Während Linda de Mol aus der deutschen TV-Landschaft still und heimlich verschwunden ist, feiert die Moderatorin in ihrer Heimat bis heute große Erfolge. Ob als Krimi-Schauspielerin, Verlegerin oder Direktorin eines TV-Senders, über einen Mangel an Jobs kann sich das Talent heute nicht beklagen. Ihr Bruder John de Mol, ist kein geringerer als der Erfinder eines der größten deutschen Reality-TV-Formates: „ “! So steigt Lina de Mol bereits 2005 als Direktorin des privaten Senders „Net5“ in die Produktionsfirma ihres Bruders ein.

Nebenbei steht die gelernte Juristin für die Show „Miljoenenjacht“ selbst vor der Kamera und kann sich dabei ein wahres Vermögen ansparen. Alleine im Jahr 2007 verdient die wohl bestbezahlte Moderatorin der Niederlande laut dem Branchenblatt „Quote“ ganze neun Millionen Euro. Doch Linda de Mol revolutioniert nicht nur das holländische Privat-Fernsehen, sondern auch den Verlagshandel. Ihr 2003 gegründetes -Magazin „Linda“ kann sich heute über die zweitstärkste Auflage ihres Segmentes in den Niederlanden freuen. Was die Blondine auch anpackt, sie verwandelt es zu Gold!

Seite an Seite freuen sich Linda und ihr Bruder John de Mol über den Erfolg ihres niederländischen Lifestyle-Magazins "Linda" Foto: Wenn

Linda de Mol: Ihre Kinder Julian und Noa sind heute erwachsen

Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat läuft es heute endlich rund im Leben der Moderatorin. Bereits zwei Anläufe hat Linda de Mol in den 90er Jahren genommen, doch beide waren nicht von langer Dauer. Die Ehe mit dem Juwelier Fred Reuter wird 1995 nach vier Jahren geschieden und auch die Beziehung zu dem Fernsehregisseur und Vater ihrer zwei Kinder Sander Vahle scheitert 2007. Während die beiden Kinder Julian (1997) und Noa (1999) mittlerweile erwachsen sind, hat die Blondine heute endlich den Richtigen gefunden. Während Linda de Mol weiter fleißig die Karriereleiter erklimmt, stärkt der niederländische Musiker Jeroen Rietbergen ihr heute den Rücken. Als Linda de Mol und ihr milliardenschwerer Bruder John 2014 das Opfer eines 70-Jährigen Erpressers werden, steht ihr Lebensgefährte treu an ihrer Seite. Der "Bunte" verrät Linda de Mol 2015 erleichtert: "Es hat unsere Familie ganz stark und nah zueinander gebracht."

Linda de Mol und ihr Freund Jeroen Rietbergen besuchen gemeinsam die Filmpremiere von "All you need is Love" 2018 Foto: Wenn

Nach über zehn Jahren Beziehung sind der sieben Jahre jüngere Musiker und die Moderatorin noch immer glücklich verliebt. Vor lauter Liebesglück hat Linda de Mol heute sogar ihrem Ex-Partner Sander Vahle verziehen, denn dieser betrog seine Liebste 2007 mit einer guten Freundin. So verriet Linda 2012 der "Bunte": "Das dauert, bis man nicht mehr böse ist und verletzt ist. Aber inzwischen ist alles total entspannt. Wir reden jeden Tag über die Kinder, sind jetzt gut befreundet." Wow, bei soviel Güte kann sich der eine oder andere Promi im Rosenkrieg wirklich eine Scheibe abschneiden.

