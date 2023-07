Linda de Mol: Hüllenlos! Die Moderatorin zieht blank

Das Magazin-Cover teilt Linda auf dem Instagram-Kanal ihrer Zeitschrift und schreibt dazu: "Die einen lieben es, die anderen hassen den Gedanken, nackt auf dem Campingplatz herumzulaufen. Es ist ziemlich bequem und schön, sich nicht mit Bikiniträgern herumschlagen zu müssen, direkt von der Sonnenliege aus nackt baden zu können und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit mit Gleichgesinnten zu haben. Gilt also wirklich der Spruch: Freiheit, Glück?"

In dem Artikel dazu berichtet die Kult-Moderatorin aber auch, dass es für sie nicht mehr so leicht ist wie früher, ihre Freizeit so zu genießen, wie sie mag: "Niemand traut sich mehr, sich oben ohne zu sonnen, weil ein heimtückisches Foto in einer Sekunde gemacht ist, von jedem innerhalb einer Minute geteilt werden kann und für immer im Internet kursiert", erklärt Linda laut "RTL".

Das lässt sich natürlich auf ihren Promi-Status zurückführen, denn manche Menschen würden einfach "keine Zentimeter Privatsphäre gönnen", erklärt die 59-Jährige.