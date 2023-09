Linda de Mol: Trauriges Schicksal! Jetzt müssen ihre Kinder sie auffangen

Das Schicksal meinte es zuletzt wahrlich nicht gut mit der sonst so fröhlichen Niederländerin. Erst der schmutzige Missbrauchsskandal, in den ihr Partner Jeroen Rietbergen verwickelt sein soll. Und dann die Knochenbrüche und Prellungen, die Linda in den vergangenen Wochen erlitt. Kein Wunder, dass Julian und Noa ihre Mama nun um jeden Preis unterstützen und aufheitern wollen!

Julian spielte für die von ihrem Gipsfuß geplagte Linda den Chauffeur und führte sie zum Essen aus, während Tochter Noa ihre Mama tags darauf nach Portugal in den wohlverdienten Urlaub begleitete, der eigentlich wie eine Flucht wirkte. "Dort kann ich mich am besten entspannen", betont Linda. Und so können hoffentlich Körper und Seele heilen …