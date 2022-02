Linda de Mol: Offizielles Statement! Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Die Welt blickt auf Linda, die das Geschehene noch verarbeiten muss. Und noch im Schockzustand tut sie, was andere in ihrer Situation nicht immer schaffen: Sie trennt sich sofort, übernimmt Verantwortung, hält zu den Opfern und schreibt ihnen. Die fremden Frauen sind ihr näher als der ihr nun fremde Mann. Die #metooBewegung hat Frauen Mut gemacht zu sprechen, zu handeln, zu gehen! "Stand by Your Man" war gestern.

"Liebe Alle,

mein Herz weint um all die Frauen, die verletzt wurden, es ist unerträglich. Ich wünsche ihnen viel, viel Kraft.

Ich stehe immer noch unter Schock, bin fassungslos, wütend und tieftraurig. Mein Kopf ist ein einziges Chaos aus Gedanken und Gefühlen. Dennoch möchte ich mich an dieser Stelle bei all den lieben Menschen bedanken, die die Lichtblicke in einem sehr großen schwarzen Loch sind. Ich erhalte Hunderte von Karten mit den süßesten Texten, Tausende von E-Mails von Lesern, die mir Mut machen wollen. Meine "Linda"-Kollegen haben mir eine Kiste voller Liebe geschickt. Freunde, Familie und Kollegen kommen vorbei, bringen Essen und trösten mich. Ich habe keine Vasen für all die Blumen… Es ist das schönste Pflaster auf dem großen Schlag der letzten Woche und das perfekte Gegenmittel gegen die wirklich schreckliche Art und Weise, wie einige Medien damit umgehen. Alle überschlagen sich mit sardonischem Vergnügen in ihren Meinungen, Vermutungen und Anschuldigungen, von denen diejenige, die behauptet, ich hätte das Ganze ermöglicht, weil ich ja alles gewusst hätte, so schmerzhaft ist, dass ich nicht einmal weiß, wie ich es hier ausdrücken soll. Die menschliche Note ist völlig verschwunden.

Sobald ich wieder auf den Beinen bin, was schwierig und schmerzhaft ist, weil es sehr privat ist, werde ich zu 100 Prozent ehrlich und offen über das Geschehene sprechen, und zwar auf der einzigen Medienplattform, der ich vertraue: meiner eigenen.

Jede Karte, die ich bekomme, beginnt mit "Du bist eine starke Frau, du kannst das schaffen", aber leider fühle ich mich überhaupt nicht so. Nochmals vielen Dank für all die Liebe

Linda"

Was für bewegende Worte...