Lisa Banes: "Star Trek"-Schauspielerin stirbt nach Scooter-Unfall

Trauriger Abschied von Lisa

Lisa interessierte sich schon in jungen Jahren für die Schauspielerei. Nach ihrem Abschluss an der Juilliard School feierte sie ihr Filmdebüt in dem TV-Streifen "Blick zurück im Zorn". Später war sie in zahlreichen Serien und Filmen zu sehen, darunter beispielsweise "Natürlich blond 3 - Jetzt geht's doppelt", "Star Trek: Deep Space Nine", "Roseanne" und "King of Queens". Außerdem war sie auch auf der Theaterbühne zu sehen.

Bisher ist offenbar noch nicht klar, wer für den Unfall verantwortlich ist. Der Fahrer ergriff die Flucht. Wie die Polizei berichtet, wurde noch niemand festgenommen. Lisas Partnerin bittet deshalb in einem öffentlichen Statement um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter.