Lisha Savage: Angriff gegen Lotto Chico! "Was dieser Typ sich geleistet hat"

In ihrer aktuellen Instagram-Story erklärt die 38-Jährige so, dass sie am 24. März ein "sehr ausführliches" Statement zu "Promis unter Palmen" und Chico abgeben wird. Der Grund? Lisha wirft dem Sender vor, den Lotto-Millionär bevorzugt und seinem Image schadende Clips aus der Sendung geschnitten zu haben: "Ich bin schockiert darüber, dass alles, was sich dieser Typ geleistet hat, einfach weggeschnitten wurde. Wirklich alles!!!" Und es würde sich nicht nur sie, sondern der gesamte Cast über diese Aktion wundern. Während die anderen sich zu diesem Thema wohl noch bedeckt halten, erklärt die Influencerin: "Ich bin jemand, der niemals die Fresse halten wird."