Temptation Island VIP: Huch! Was geht denn da zwischen Aleks und Lola Weippert?

In der aktuellen Staffel von "Temptation Island VIP" stellen sich Aleks Petrovic und seine Freundin Christina Dimitriou dem Treuetest. Verführerin Vanessa macht es dem 31-Jährigen dabei zunehmend schwer: In der letzten Folge gestanden sich die zwei sogar bereits ihre Gefühle füreinander. Christina bekommt das gesamte Elend beim sogenannten Lagerfeuer gezeigt - und reagiert darauf nicht besonders gut. Ihre Wutausbrüche sind so heftig, dass sie Vanessa auf Übelste beleidigte.

Auch, wenn Aleks weiß, dass sein Verhalten nicht richtig ist, findet er, dass die Reaktion seiner Freundin zu weit geht. Und auch, dass Moderatorin Lola Weippert in diesem Moment nicht eingeschritten ist, geht für ihn gar nicht.

