Nach mehreren Wochen der Ruhephase fühlt sich Lola nun bereit, wieder durchzustarten. "Ich bin so unendlich dankbar, dass ich jetzt wieder gesund sein darf", erklärt sie erleichtert. Ab sofort wird die Moderatorin ihre Fans und Follower wieder mit durch ihren Alltag nehmen – oder zumindest Teile davon. Wie die Genesung für Lola jetzt weiter aussieht, bleibt also abzuwarten.