"Temptation Island VIP" 2025: Diese Paare sind als Kandidaten dabei
Frischer Wind bei "Temptation Island VIP"! Mit neuer Moderatorin, vier prominenten Paaren und jeder Menge Versuchung geht das Format in die sechste Runde.
Zurück dahin, wo alles begann: Aleks und Vanessa sind Teil der sechsten Staffel von "Temptation Island VIP".
© RTL / Dustin Leonhard Grieß
Herbstzeit ist Drama-Zeit! "Temptation Island VIP" kehrt 2025 mit Staffel 6 zurück – und das mit einer spannenden Neuerung: Janin Ullmann übernimmt die Moderation der Show und bringt nicht nur frischen Wind, sondern auch viel Berufserfahrung mit. Doch wie immer steht eine Frage über allem: Wer bleibt treu – und wer lässt sich verführen?
Janin Ullmann übernimmt bei "Temptation Island VIP" für Lola Weippert
Nach drei Staffeln sagt Lola Weippert der beliebten Treue-Test-Show Lebewohl – und macht somit Platz für Janin Ullmann. Die Moderatorin, bekannt aus Formaten wie "Make Love, Fake Love", wird 2025 erstmals durch die Show führen. Inhaltlich bleibt das Format seinem bewährten Konzept treu: Vier Promi-Paare ziehen getrennt in zwei Luxusvillen, umgeben von attraktiven Verführerinnen und Verführern. Ziel der Singles: Flirten, Treue testen – und dabei das Vertrauen der Paare auf eine harte Probe stellen. Besonders emotional: das legendäre Lagerfeuer, bei dem den Teilnehmern regelmäßig ein Einblick in die jeweils andere Villa gewährt wird.
Diese Promi-Paare wagen in Staffel 6 bei "Temptation Island VIP" den Treuetest
Die vier Reality-TV-Paare versprechen schon jetzt emotionale Ausbrüche, Eifersucht und jede Menge Knistern:
Chiara Antonella & Wladi
Wann startet "Temptation Island VIP" Staffel 6 auf RTL+?
Der genaue Starttermin steht noch nicht offiziell fest, doch die Dreharbeiten des Experiments sind bereits abgeschlossen. Nach jetzigem Stand soll Staffel 6 im Herbst 2025 exklusiv auf RTL+ erscheinen. Wie in den vergangenen Jahren dürfte es zwölf reguläre Folgen plus ein Wiedersehen geben – vermutlich wie gewohnt im wöchentlichen Rhythmus.