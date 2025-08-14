"Temptation Island VIP" 2025: Diese Paare sind als Kandidaten dabei

Nach drei Staffeln sagt Lola Weippert der beliebten Treue-Test-Show Lebewohl – und macht somit Platz für Janin Ullmann. Die Moderatorin, bekannt aus Formaten wie "Make Love, Fake Love", wird 2025 erstmals durch die Show führen. Inhaltlich bleibt das Format seinem bewährten Konzept treu: Vier Promi-Paare ziehen getrennt in zwei Luxusvillen, umgeben von attraktiven Verführerinnen und Verführern. Ziel der Singles: Flirten, Treue testen – und dabei das Vertrauen der Paare auf eine harte Probe stellen. Besonders emotional: das legendäre Lagerfeuer, bei dem den Teilnehmern regelmäßig ein Einblick in die jeweils andere Villa gewährt wird.