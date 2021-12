Lola Weippert: Morddrohungen! Sie hat Todesangst in der eigenen Wohnung

Die schöne Blondine wird nicht nur bedroht, sondern auch attackiert! Anscheinend wurde Lola Weippert sogar in ihrem Haus angegriffen. Deshalb hat sie Todes-Angst in ihrer eigenen Wohnung – und möchte eigentlich gar nicht mehr die Haustüre öffnen! Was ist passiert? Sie erklärte ihren Fans kürzlich, dass es in ihrem Flur wohl zu einer bedrohlichen Situation kam. „Deshalb drücke ich nur den Türöffner, wenn es klingelt, wenn ich ganz genau weiß, wer vorbeikommen wollte“, so die 25-Jährige. Was genau vorgefallen ist? Das verriet sie nicht! Aber es klingt, als wollte sich eine ungebetene und zudem aggressive Person Zugang zu ihren vier Wänden verschaffen. Wirklich brandgefährlich!