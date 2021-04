Lola Weipperts Freund Florian Miesen nahm im Januar 2019 bei einem Radio-Gewinnspiel bei BigFM teil und gewann eine fünftägige Reise zu einem Lady Gaga Konzert in Las Vegas – inklusive Fake-Hochzeit mit Moderatorin Lola. „Plötzlich sah ich diesen Gewinner am Flughafen und es war um mich geschehen. Ich in männlich, dass es das gibt – die armen Mitmenschen“, schwelgt Lola in Erinnerung. Noch am Tag ihres Kennenlernens traten der Kölner und die Rottweilerin in der „Little White Wedding Chapel“ in Las Vegas vor den Traualtar und versprachen sich die ewige Treue. Auch wenn die Ehe natürlich keine offizielle Gültigkeit hat, hielt sie am Ende was sie versprach!