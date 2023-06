Loredana Wollny: "Horrornacht!" Große Sorge um ihren Verlobten Servet

"Ich habe nicht gut geschlafen, weil Servet ging es seit gestern Abend absolut dreckig", berichtet Loredana jetzt ihren Fans in ihrer Instagram-Story. "Er ist nachts aufgewacht und war komplett am Schwitzen. Dann habe ich ihm kalte Tücher geholt. Es war echt eine Horrornacht! " Doch heute Morgen konnte die 19-jährige Mutter wieder aufatmen. Servet befindet sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung. "Ja, dem Abi geht es auf jeden Fall besser. Er ist nicht mehr so drauf wie gestern." Da hat ihr Schatz ja nochmal Glück gehabt!

