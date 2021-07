Loredana Wollny: Jetzt lüftet sie ihr Abnehm-Geheimnis

"Ihr Lieben, ihr habt in letzter Zeit so oft gefragt, wie ich so viel abgenommen habe und ich dachte mir, ich fasse alles mal in einem kleinen Videotagebuch zusammen", verrät Loredana nun ihren Followern via "Instagram". Für ihre Community eine wahre Sensation! Schließlich lüftet Loredana so nicht nur ihr Abnehm-Geheimnis, sondern steht ihrer Community bei dem Thema ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite. Das so eine Nachricht nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich. So heißt es unter dem Video: "Ein paar? Sehr sehr viele Kilos, du kannst wirklich, wirklich stolz auf dich sein!" sowie "Siehst jetzt wirklich prima aus! Weiter so du Hübsche". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum...