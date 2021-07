Silvia Wollny: Traurig, was sie jetzt ertragen muss

"Ihr Lieben, in 14 Tagen ist es soweit! Dann starte 'Kamp der Realitystars', ich freue mich drauf! Dann werden viele Sachen aufgedeckt und dann kann man die Dinge auch erzählen", kommentiert Silvia nun einen ihrer jüngsten "Instagram"-Posts und will damit ihre Fans schonmal kräftig animieren, bei der TV-Show einzuschalten. Doch wie es scheint, hat Silvia dabei nur bedingt Erfolg. So heißt es unter dem Schnappschuss: "Nur noch Schwachsinn im Fernsehen", Der nächste Mist im TV. Naja Sommerloch halt" sowie "Bla, bla, bla! Brauchst du wieder Aufmerksamkeit?". Autsch! Definitiv harte Worte, die an Silvia sicherlich nicht spurlos vorüber gehen. Doch zum Glück sind nicht all ihre Follower der gleichen Negativ-Meinung! So erhält die Power-Mami aus ihren Fan-Reihen auch jede Menge Unterstützung und aufbauende Worte: "Wir freuen uns sehr Silvia. Du hast schon Promi Big Brother gerockt". Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich die Wollny-Mami die "Hater"-Kommentare nicht all zu sehr zu Herzen nimmt...