Loredana Wollny: Krankheits-Schock! Es geht um Leben und Tod

Der Horror nimmt einfach kein Ende! Nachdem Estefania mit starken Kopfschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, muss in der nächsten Folge von " " auch Schwester Loredana in die Klinik. Der 14-jährigen werden gutartige Wucherungen an den Füßen entfernt. Eigentlich eine Standard-OP. Doch dann kommt doch alles anders...

Silvia Wollny sorgt sich um Tochter Loredana

Als die Schülerin wieder nach Hause kommt, spürt sie plötzlich ihre Beine nicht mehr. "Ich habe einen Anruf von Estefania bekommen, dass Loredana kein Gefühl mehr in den Beinen hat. Jetzt ist der Notarzt gerade im Moment bei ihr und hat dann gesagt, dass sie sehr wenig Puls noch in einem Fuß hat und sie nicht zur Uni-Klinik gebracht werden kann, weil der Weg zu weit ist", erklärt die besorgte Mama Silvia.

Es geht um Leben und Tod

Silvia flitzt sofort nach Hause zu ihrem Kind. Im Gespräch erzählt Loredana weitere schockierende Details: "Der Notarzt hat gesagt, ich darf meine Beine nicht bewegen, weil, sollte etwas im Bein sein wie eine Thrombose und das platzt, dann geht das in die Lunge, dann ins Herz und dann in den Kopf und dann bin ich direkt tot."

Wie es mit Loredana weitergeht? Das erfahrt ihr in den Folgen von "Die Wollnys". Heute Abend um 20:15 Uhr bei RTL2 geht's los!

