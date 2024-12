Loredana Wollny: Nach den Hochzeits-News! Diese Reaktionen sind mehr als überraschend

Als Person des öffentlichen Lebens hatte es die Tochter von Silvia Wollny nicht immer leicht. Besonders als diese bereits mit 18 Jahren schwanger wurde, musste sie eine Flut an Hasskommentaren über sich ergehen lassen. Und viele waren sich sicher: Die Beziehung mit Servet wird sowieso nicht halten.

Doch die beiden haben allen das Gegenteil bewiesen. Mittlerweile ist Söhnchen Aurelio fast zwei Jahre alt und sie sind immer noch eine glückliche Familie – und schon bald Mann und Frau. Und dieses Mal haben das auch die Follower begriffen. Unter dem Instagram-Post der 20-Jährigen hagelt es nur so Glückwünsche und Herzchen. Sie freuen sich für die junge Mama! Ein Follower bringt es zudem auf den Punkt: "Und wo sind jetzt all die Leute, die Dir nur das schlechteste gewünscht hatten!? Und die, die gesagt hatten, 'Die geht den Bach runter'?! Du /ihr könnt so unfassbar stolz auf Euch sein!"

Loredana Wollny: Den wahre Namen von Söhnchen Aurelio erfahrt ihr im VIDEO!