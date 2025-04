Loredana Wollny: Nach Hochzeit mit Servet – Frage um den Nachnamen

Einige Fans glauben, Servet habe den Namen Wollny aus einem bestimmten Grund angenommen und das Verfahren in Kauf genommen. Der Grund? Ein gemeinsames Leben mit seiner Loredana uns Söhnchen Aurelio in Deutschland. "Vielleicht wäre es auch besser den Namen Wollny zu nehmen, hoffentlich bekommt er dann endlich sein Visum", schreibt ein Fan in den Kommentaren. "Da er aber sicher bald in Deutschland leben wird, heißt er auch Wollny! Die Einreise ist im jetzt sicher", prognostiziert ein Weiterer.

Welchen Namen die frischgebackenen Eheleute wirklich jeweils tragen, wissen bislang nur sie selbst. Bleibt abzuwarten, ob sie den Spekulationen schon bald persönlich ein Ende setzen werden.