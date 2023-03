Loredana Wollny: OP-Drama! Sie hat heftige Schmerzen

Am Dienstag fand der Eingriff endlich statt. Einen Tag danach meldete sich Loredana mit einem beunruhigenden Update bei ihren Fans: "Guten Morgen Friends, ich hab mich gestern nicht mehr gemeldet, weil mir ging's tatsächlich ehrlich gesagt nicht so gut. Ich hatte nämlich einen Zahn, der hat mir richtig Probleme gemacht. Das war wie eine Bombe, die in meinem Mund explodiert. Der Schmerz, der kam immer richtig unerwartet." Lässt sich nur hoffen, dass es ihr bald besser geht...

