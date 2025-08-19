Loredana Wollny schwanger! Wird es wirklich ein Mädchen?
Große Baby-News bei den Wollnys! Loredana und Servet erwarten ihr zweites Kind. Schon jetzt brodelt die Gerüchteküche rund um das Babygeschlecht und den Geburtstermin.
Loredana Wollny (hier im Rahmen ihrer ersten Schwangerschaft bei einer Ultraschalluntersuchung) erwartet ihr zweites Baby.
© RTL II
Mit einem emotionalen Instagram-Post machte Loredana Wollny (21) ihre Schwangerschaft offiziell. "Zwei kleine Herzchen, die unser Leben vollkommen machen. Unser zweites Wunder ist unterwegs", schrieb sie – versehen mit dem Hinweis auf ihre Kooperation mit einem Schwangerschaftstest-Anbieter.
Schwangerschaft als Werbung
Viele Fans staunten nicht schlecht: Statt einer privaten Verkündung entschied sich Loredana für eine #ClearbluePartner-Anzeige. Zwischen Babybauch-Foto und Herz-Emojis prangte der Hinweis auf den bekannten Schwangerschaftstest-Hersteller. Ein ungewöhnlicher Schritt, den manche als cleveres Business, andere als unpassend empfinden.
Junge oder Mädchen?
Noch spannender für ihre Followerinnen und Follower ist allerdings die Frage nach dem Babygeschlecht. Schon in früheren Fragerunden hatte Loredana verraten, dass sie und Servet sich beim zweiten Kind ein Mädchen wünschen. Jetzt rätseln ihre Anhänger, ob dieser Traum tatsächlich wahr wird.
Fans gratulieren – doch es gibt einen Wermutstropfen
Trotz der Euphorie über das zweite Wunder schwingt auch Kritik mit. Einige werfen Loredana vor, zu früh mit der Familienplanung weitergemacht zu haben: "Wolltest du nicht vor dem 2. Kind eine Ausbildung machen?", heißt es in den Kommentaren. Die meisten Fans lenken dagegen auf die schöne Seite: "Herzlichen Glückwunsch! Lasst euch von nichts die Freude nehmen."
Was jedoch bei vielen einen bitteren Beigeschmack hinterlassen hat: Schwester Calantha Wollny, mit der Loredana und der Rest der Familie regelrecht verfeindet sind, nahm dem Paar die Verkündung vorweg. Zu den Gründen für Calanthas Leak gibt es wilde Spekulationen >>>
Wann ist es so weit?
Auf dem aktuellen Foto wirkt Loredana bereits so, als sei sie mindestens im 5., vielleicht sogar im 6. Schwangerschaftsmonat. Das bedeutet, dass das Wollny-Baby voraussichtlich im Winter 2026 zur Welt kommen wird. Ob es dann wirklich ein kleines Mädchen wird, bleibt das große Geheimnis, das die Fans bis dahin in Atem hält.
Eines ist aber sicher: Trotz des Familienstreits ist die Vorfreude auf Nachwuchs Nummer zwei ist riesig – bei Loredana, Servet und ihrer treuen Community.