Loredana Wollny schwanger! Wird es wirklich ein Mädchen?

Auf dem aktuellen Foto wirkt Loredana bereits so, als sei sie mindestens im 5., vielleicht sogar im 6. Schwangerschaftsmonat. Das bedeutet, dass das Wollny-Baby voraussichtlich im Winter 2026 zur Welt kommen wird. Ob es dann wirklich ein kleines Mädchen wird, bleibt das große Geheimnis, das die Fans bis dahin in Atem hält.