Lotto-Chico: Er hat sein Geld verprasst!

Über Nacht änderte sich sein komplettes Leben. Er kündigte seinen Job als Kranführer und gönnte sich zwei Ferraris - ein Sammlerstück für 800.000 Euro und einen anderen für 500.000 Euro. Außerdem legte sich der gebürtige Türke einen Porsche für 300.000 Euro zu. "Dann habe ich mir für eine halbe Million Euro Schmuck gekauft", erinnert sich Chico in der Sendung "Neues Leben, neues Glück". "Du gehst in die Stadt und hebst 100.000 Euro ab. Dein Kontostand ist immer noch gleich. Hinten bewegt sich immer was, egal, was du abhebst. Das geht nie runter!" Allein 100.000 Euro gab er in den ersten drei Montane für Sonnenbrillen, Herrenhandtaschen und Designerkleidung aus. Doch eines fehlt ihm noch: eine eigene Wohnung. Aktuell wohnt Chico zu Hause bei seinen Eltern, ist aber auf der Suche nach einer Luxusimmobilie in Dortmund.