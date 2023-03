Lotto-Chico: Unglaublich! Er hat schon wieder im Lotto gewonnen

"Fünf Richtige! Dafür gab es 2684,90 Euro", erzählt er jetzt stolz gegenüber der "BILD"-Zeitung. "Ich kann das gar nicht fassen – das ist doch verrückt!" Dieses Mal will Kürsat Y., wie er mit bürgerlichem Namen heißt, das Geld jedoch nicht behalten, sondern verschenken. Schließlich hat er immer noch Millionen von seinen letzten Gewinnen auf dem Konto. Der Dortmunder kann also weiter im Luxus schwelgen. Und das macht er auch. Chico kaufte bisher nicht nur einen Porsche 911, einen Ferrari Piesta, Luxus-Uhren und Designer-Klamotten, sondern auch eine Wohnung in Istanbul.

