Lotto Chico vs. Lisha Savage: Der Gewinner steht fest!

Als die Promis in luftiger Höhe bei der ersten Challenge "Palm Springs" Wasser über einen dünnen Steg von einem Turm zum anderen transportieren müssen, liefern manche mehr, manche weniger ab. Während Claudia Obert (63) für läppische 500 Euro Prämie nicht einmal zum Spiel antritt, springen Lotto Chico und Lisha Savage über die Hindernisse des Stegs als wäre es das normalste auf der Welt. Beide sind sich danach sicher, den Sieg in der Tasche zu haben. Vor allem Lisha ist fest davon überzeugt, Chico hinter sich gelassen zu haben. Worauf dieser nur antworten kann, dass es 5 Lishas bräuchte, um an einen Chico heranzukommen. Ein Statement, dass die Power-Frau nicht auf sich sitzenlassen kann und verkündet: "Ich werde heute hier ein Zeichen setzen, dass wir Frauen der Sh** sind! [...] Chico hat eine sehr große Klappe und er redet auch manchmal sehr großschnauzig Frauen gegenüber, 'die gehören in die Küche', 'die müssen so oder so sein', deswegen wünsche ich mir so sehr, dass Chico irgendwo hinter mir sein wird."

Ihr Wunsch ging dann am Ende auch in Erfüllung. Nach großem Hin und Her bei der Verkündung des Gewinners geht Lisha mit einem Vorsprung von 0,3 Litern mehr transportiertem Wasser als Siegerin hervor und lässt ihren Kontrahenten Chico auch genau wissen, dass sie diesen Triumph in vollen Zügen genießt. "Ich bin eine Frau, die es sehr liebt, Männern zu zeigen, dass wir Frauen ein verdammt starkes Geschlecht sind und ich glaube, ich habe die Männer heute gut eingeschüchtert", verkündet sie stolz im Interview.