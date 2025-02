Kim Virginia: So sah sie früher aus

Kim Virginia startete ihre TV-Karriere 2021 als Kandidatin bei "Der Bachelor". Anschließend folgten weitere Teilnahmen im Reality-TV: 2022 war Kim Virginia als Verführerin bei "Temptation Island" zu sehen, 2023 war sie bei "Are You The One VIP", 2024 nahm sie an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil, im selben Jahr sah man sie gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Emanuell Weißenberger bei "Prominent getrennt" und ebenfalls 2024 gewann sie die Show "Beauty and the Nerd". Dabei fällt auf: Im Laufe der Zeit hat sich die 29-Jährige ziemlich verändert!

Wenn man in ihren Social-Media-Accounts stöbert, lassen sich einige alte Schätze ausgraben, wie ein TikTok aus dem Jahr 2020. Ihre Haare sind weißblond, das Gesicht noch deutlich weniger unterspritzt. Was allerdings bereits zu erkennen ist: Die aufgespritzten Lippen. Doch was hat Kim Virginia eigentlich alles machen lassen?