"Love is Blind: Germany"-Reunion: Wann kommt die letzte Folge?

Das Warten hat bald ein Ende: Am Sonntag, den 19. Januar 2025, um 18 Uhr ist es so weit – Netflix präsentiert die Reunion-Folge von "Love is Blind: Germany". Die Teilnehmer reflektieren ihre Zeit in der Show und geben ehrliche Einblicke in ihr Leben danach. Welche Paare sind noch zusammen? Welche Veränderungen haben sich ergeben? Spannende Antworten sind garantiert!