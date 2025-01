"Love is Blind - Germany": Wird es eine zweite Staffel geben?

Wer die offizielle Bewerbungsseite von der Produktionsfirma RedSeven besucht, kann sich direkt für die zweite Staffel von "Love is Blind: Germany" über das Online-Formular bewerben. In dem Formular werden einem neben persönlichen Angaben und Kontaktdaten auch Fragen zu den Vorstellungen seines Traumpartners oder seiner Traumpartnerin gestellt.

Voraussetzungen dafür, um eine/r von den 30 auserwählten Singles zu werden, gibt es einige: Ihr müsst zwischen 23 und 45 Jahre alt sein, dauerhaft in Deutschland leben, auf der Suche nach einer festen Partnerschaft bzw. Ehe sein und zwischen Mitte März und Mitte Mai 2025 Zeit haben, um an dem Experiment teilzunehmen. Eine Bewerbungsfrist wird nicht genannt. Wann die zweite Staffel ausgestrahlt wird, ebenfalls nicht. Da die Dreharbeiten aber zwischen März und Mai 2025 stattfinden, könnte es gut sein, dass die zweite Staffel von "Love is Blind: Germany" noch in diesem Jahr auf Netflix zu sehen sein wird!