"Love is Blind" UK: Bitteres Aus oder Happy End? Das wurde aus den Paaren der ersten Staffel
Neue Liebe, bittere Trennungen oder echte Freundschaften – ein Jahr nach dem großen Finale zeigt sich, welche Couples aus "Love is Blind" UK wirklich bestehen konnten.
Über welche Paare der ersten Staffel dürfen sich Matt und Emma Willis auch heute noch freuen?
© COURTESY OF NETFLIX
Die erste britische Staffel von "Love is Blind" hat sich sofort in die Herzen der Zuschauer gespielt – und auch in die Netflix-Charts. Das Konzept bleibt gleich: Singles lernen sich in den berühmten "Pods" kennen, ohne einander zu sehen. Erst nach einer Verlobung kommt das erste Treffen, gefolgt von einer Reise nach Griechenland. Am Ende steht die Frage: "Ja" oder "Nein" am Altar? Doch während nun bereits die zweite Staffel über die Bildschirme läuft, wollen Fans natürlich wissen: Welche Paare aus der ersten Ausgabe haben die Probezeit überstanden – und für wen war die Liebe doch nicht blind genug?
Jasmine und Bobby: Bald nicht mehr nur zu zweit
Ein wahrliches Happy End gibt es für Jasmine und Bobby. Sie zählten schon früh zu den Favoriten – und sind bis heute ein Paar. Ihre Beziehung basiert, wie Jasmine erklärt, auf "Ehrlichkeit, auch bei sehr schwierigen Themen". Mittlerweile wohnen sie zusammen und erwarten ihr erstes Baby. Unterstützung gibt es dabei von Jasmines Mutter, die inzwischen ein wichtiger Teil ihres Alltags ist.
Nicole und Benaiah: Hochzeit Nummer 2 in Planung
Auch Nicole und Benaiah haben das Experiment erfolgreich gemeistert. Trotz vieler Höhen und Tiefen halten sie fest zusammen. "Jetzt bin ich entspannt und habe Vertrauen in uns", so Benaiah. Damit auch Nicoles Familie dabei sein kann, planen die beiden sogar eine zweite Hochzeit. Alte Dramen mit Nicoles Ex-Flirt Sam sind für sie längst Geschichte – stattdessen blicken sie optimistisch in die Zukunft.
Sabrina und Steven: Ehe gnadenlos gescheitert
Für Sabrina und Steven war das Eheglück nur von kurzer Dauer. Weniger als ein Jahr nach der Hochzeit kam das Aus. Sabrina fühlte sich in der Fernbeziehung überfordert: "Es sollte eine Partnerschaft sein, doch es war ziemlich einseitig." Heute konzentriert sie sich auf ihre Marketingagentur, während Steven weiterhin als Single durchs Leben geht.
Maria und Tom: Gegensätze einfach zu groß
Maria und Tom standen sich im "Pod" sehr nah, doch in der Realität waren ihre Unterschiede nicht mehr zu ignorieren. Maria wirft Tom vor: "Er hat einfach gesagt, was ich hören wollte." Ihre Verbindung zerbrach an unterschiedlichen Werten und Lebensvorstellungen. Maria ist heute stolz darauf, muslimische Frauen im TV vertreten zu haben, während Tom seinen Status offen selbstironisch als "schrecklich Single" beschreibt.
Demi und Ollie: Aus Liebe wird Freundschaft
Obwohl Demi und Ollie nicht vor den Traualtar traten, verbindet sie bis heute eine enge Freundschaft. Besonders Demi gewann durch das Experiment Selbstvertrauen und sprach offen über ihre Endometriose. Ollie ist mittlerweile wieder verlobt, allerdings mit AD aus der US-Version der Show.
Catherine und Freddie: Weiterhin getrennte Wege
Catherine gab am Altar ihr Ja-Wort, Freddie jedoch nicht. Die beiden blieben Freunde, doch ihre romantische Reise war fortan auf Eis gelegt. Catherine fand ihr Glück an der Seite von Jake, ebenfalls ein Teilnehmer aus Staffel 1. Freddie hingegen ist nach wie vor Single und hat scheinbar mit seiner "Love is Blind"-Vergangenheit abgeschlossen.