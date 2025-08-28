"Love is Blind" UK: Bitteres Aus oder Happy End? Das wurde aus den Paaren der ersten Staffel

Die erste britische Staffel von "Love is Blind" hat sich sofort in die Herzen der Zuschauer gespielt – und auch in die Netflix-Charts. Das Konzept bleibt gleich: Singles lernen sich in den berühmten "Pods" kennen, ohne einander zu sehen. Erst nach einer Verlobung kommt das erste Treffen, gefolgt von einer Reise nach Griechenland. Am Ende steht die Frage: "Ja" oder "Nein" am Altar? Doch während nun bereits die zweite Staffel über die Bildschirme läuft, wollen Fans natürlich wissen: Welche Paare aus der ersten Ausgabe haben die Probezeit überstanden – und für wen war die Liebe doch nicht blind genug?