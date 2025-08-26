SIE sollen getrickst haben!

Nach "Villa der Versuchung"-Reunion: Raúl Richter wirft Kandidaten Schummelei vor!

Drama nach dem "Villa"-Finale: Raul Richter teilt aus und legt offen, dass zwei seiner Mitbewohner gar nicht so sparsam waren. Besonders Georgina Fleur und Steven Bernadotte geraten ins Kreuzfeuer.

Collage: Georgina Fleur schaut entsetzt zur Seite, Raúl Richter spricht ernst in ein Mikro, Steven Bernadotte lacht nichtsahnend. - Foto: MAGO / STAR-MEDIA und IMAGO / Future Image

Was Raúl Richter nach der "Villa der Versuchung"-Reunion zu sagen hat, könnte vor allem für "Seven" und Georgina Fleur unangenehm werden.

© MAGO / STAR-MEDIA und IMAGO / Future Image

VonAnna Peters
Online-Redakteurin und Senior Specialist Reach
Uhr

Die Reunion von "Villa der Versuchung" am Montag, 25. August 2025, hatte es in sich – auch ohne die abwesenden Jimi Blue Ochsenknecht und Gigi Birofio. Während sich die Promis im Studio fetzten, meldete sich Raúl Richter im Nachgang noch einmal zu Wort. Seine Aussagen bringen neuen Zündstoff in die Debatte um Konsum und Fairness in der Villa.

Raúl Richter enthüllt "Villa der Versuchung"-Trick

Besonders pikant: Steven Graf Bernadotte soll clever getrickst haben, um in der Endabrechnung günstiger dazustehen, impliziert Richter. Laut dem GZSZ-Star trank er regelmäßig Alkohol – doch die Kosten landeten nicht auf seiner Rechnung. "Er hat sehr viel mit Patricia getrunken, und das ging alles von ihrem Budget ab", verrät Raúl. Damit erscheint Stevens Verbrauch überraschend niedrig, während Patricia Blanco in der Statistik hochrutschte.

+++ "Villa der Versuchung" Gewinner: Späte Gerechtigkeit? Wirbel ums Geld +++

Auch Georgina Fleur musste sich Kritik gefallen lassen. Dass sie unter den größten Verschwendern landete, überraschte Raúl nicht. Ihre Behauptung, der Kauf eines Pools sei fälschlichweise auf ihr Konto gegangen, hält er für Schutzbehauptung: Gruppenausgaben seien niemandem zugerechnet worden.

"Villa der Versuchung: Wer gab am meisten aus?

Die Enthüllung am Ende der Show offenbarte, wie unterschiedlich die Stars mit dem Luxusbudget umgingen. Von den größten Verschwendern bis zu den strengsten Sparern sah die Liste so aus:

  1. Brenda Brinkmann = € 40.190

  2. Kevin Schäfer = € 39.231

  3. Georgina Fleur = € 30.880

  4. Luigi "Gigi" Birofio = € 27.940

  5. Patricia Blanco = € 27.340

  6. Sara Kulka = € 24.660

  7. Ronald Schill = € 23.450

  8. Jasmin Herren = € 19.420

  9. Jimi Blue Ochsenknecht = € 18.400

  10. Kate Merlan = € 16.620

  11. Raul Richter = € 15.680

  12. Steven Graf Bernadotte von Wisborg = € 13.430

  13. Bettie Ballhaus = € 7.050

  14. Manfred "Manni" Ludolf = € 6.450

Doch Brenda Brinkmann ließ Raúl Richter diesmal in Ruhe. Mit ihr hatte er schon Tage zuvor in schmerzhaften Worten abgerechnet >>>

Hat die Falsche gewonnen?

Beim Blick auf die Gewinnerin der Show zeigte sich Raul versöhnlicher: Auch wenn er den Sieg lieber Manni gegönnt hätte, könne er mit Jasmin Herren gut leben. Sara Kulka hingegen fiel bei ihm in der Kategorie "Wer hat es am meisten verdient?" durch – ihre ständigen Hinweise auf ihr schweres Leben hätten ihn genervt.

