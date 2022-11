"Love Island": Datingshow Nummer 2! Dieser Islander kehrt zurück ins TV

Alle guten Dinge sind... 2! Das dachte sich wohl der ehemalige "Love Island"-Kandidat Breno Alonso. In einem exklusiven Interview hat uns der 22-Jährige nun erzählt, wie seine Zeit bei "Love Island" war, bei welcher Datingshow er gerne als Nächstes teilnehmen würde, ob er schon mal intimeren Kontakt mit einem Fan hatte und wie er zu One Night Stands steht...

Aktuell ist Breno single und zusammen mit den "Sixx Paxx" auf Tour durch Deutschland, kann sich aber vorstellen demnächst noch einmal an einer Datingshow teilzunehmen. Bei "Love Island" 2021 hatte er eine "sehr coole und besondere Zeit", erzählt uns der 1,95m große Stripper. Am liebsten würde Breno jetzt aber sein Glück bei der Kuppelshow "Are You The One" probieren: "Are You The One finde ich sehr sehr cool, alleine wegen der Mission, dass man diejenige finden muss, die zu einem passt. Da würde ich auf jeden Fall mitmachen wollen", verriet Breno.

