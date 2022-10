"Love Island"-Jennifer & Nico: "Reise vorbei"! Sie sind offiziell getrennt

Auweia...nach ihrem Sieg bei "Love Island" sah alles noch so rosig aus. Jennifer und Nico verliebten sich auf der Liebesinsel und konnten auch die Zuschauer so sehr von ihrer Liebe überzeugen, dass sie sie zum Gewinner-Paar wählten. Dennoch scheinen die Zwei als Paar dem Alltag in der echten Welt nicht standhalten zu können. Jetzt verkündete Nico auf Instagram ganz offiziell die Trennung.