"Love Island"-Emilia: Wird sie die nächste Bachelorette?

"Ich würde vielleicht noch bei der "Bachelorette" mitmachen", erklärt Emilia im Interview mit "Intouch-Online". Davon, welche Eigenschaften ihr Traummann mitbringen sollte, hat sie auch eine ganz genaue Vorstellung! So erläutert Emilia: "Hochstapler finde ich total unattraktiv. Solche, die sich selber überschätzen und zu sehr von sich überzeugt sind. Ich mag schon Männer, die selbstbewusst sind, aber nicht, wenn sie sich selber in ein besseres Licht rücken." Das sie bei "Love Island" allerdings nicht fündig wird, ist eher unwahrscheinlich! Schließlich sind ein paar echte Traumprinzen am Start. Auf Rosenkrieg hat Emilia definitiv keine Lust. Auch ihre Beziehung ist ganz harmonisch auseinander gegangen...