"Love Island"-Jess: Das ist der geheime Plan der Transgender-Islanderin!

IT: Wie wirst du mit dem Thema „Trans“ in der Villa umgehen?

J: Also mein Ziel ist es nicht, es krampfhaft zu thematisieren. Sobald ich meinen Mund aufmache, kann das der ein oder andere heraushören und ich bin dem Thema sehr offen gegenüber. Ich rede über alles und beantworte Fragen. Ich glaube es wird thematisiert, ob ich will oder nicht, weil ich die erste bin. Wenn ich ein Couple habe, dann wäre es eine Situation, wo ich es ansprechen würde und es ihm sagen. Weil ich finde es schon fair einen Mann anzusprechen, ihn zu fragen, ob es ok ist. Weil es ist ein Teil meiner Vergangenheit, von mir ist. Was zu mir gehört und immer gehören wird. Bei Dates, beim Kennenlernen werde ich es auf jeden Fall thematisieren.

Ob die hübsche 22-Jährige in der Show wohl in einem der diesjährigen "Love Island"-Boys die große Liebe finden wird? Zuschauer können gespannt bleiben, was die Reise auf der Liebesinsel für Jessica bereithält. Ab 21. März täglich auf RTLZwei!

