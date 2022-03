"Love Island"-Mark: „Wenn sie unstylisch ist, würde ich die Finger von ihr lassen“

Bald heißt es schon wieder "Heiße Flirts & wahre Liebe", denn "Love Island" geht ab dem 21. März auf RTLZwei in die nächste Runde! Auch dieses Jahr werden die Singles in der Villa auf der Kanareninsel Teneriffa nichts anbrennen lassen. Wer am Ende mit dem passenden Partner und der Chance auf 50.000 Euro die Villa verlässt, liegt in den Händen der Zuschauer.

Ob es wohl Kandidat Mark (23) aus Bonn sein wird? Der Sunnyboy ist sich bei einer Sache zumindest schon einmal sicher. Eine Frau, die sich nicht für ihn schick macht, ist direkt unten durch. Was der Beamte bei der Bundeswehr sich von seiner Teilnahme bei "Love Island" erhofft und wie weit er in der Villa mit einer Frau gehen würde, hat er uns exklusiv im Interview verraten.