"Love Island"-Kendra: Jetzt packt sie über Insel-Sex aus

Wie Kendra nun im Interview mit "Intouch-Online" offenbart, lässt sie zwar nichts anbrennen, hält aber nicht viel von Insel-Sex. So berichtet sie: "Sex vor der Kamera ist für mich eigentlich ein No-Go. Also, ich finde es nicht schlimm, wenn Leute Sex vor der Kamera haben, aber selber finde ich, reicht rumknutschen. Oder vielleicht unter der Decke ein bisschen rumspielen, aber mehr nicht." Wer Kendra um den Finger wickeln möchte, sollte vor allem Selbstbewusstsein mitbringen. So erläutert die 21-Jährige über ihren Traummann: "Ich finde es gut, wenn er selbstbewusst ist, aber ein arroganter Macho, der denkt, er kriegt alle Mädchen, gefällt mir nicht." Wie sich Kendras Liebesaufenthalt bei "Love Island" gestalten wird? Wir können gespannt sein...