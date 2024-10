"Love Island VIP": Liebes-Comeback bei Melissa und Danilo?

Wer erinnert sich noch an das Drama in Staffel 3 von "Love Island"? Damals schien zwischen Melissa und Danilo von Anfang an alles klar, wäre da nicht die mangelnde Entscheidungsfreude des Italieners gewesen. Denn: Neben Melissa schlich sich damals auch Dijana Cvijetic in das Herz von Danilo und sorgte für Chaos. Dem Hin und Her setzte Melissa dann ein Ende, indem sie freiwillig die Show verließ.