"Love Island"-Traumpaar Yasin & Samira: Scheidung läuft! So kam es zur Trennung
Yasin Cilingir hat die Bombe jetzt platzen lassen: Er und Samira, das Kult-Paar aus "Love Island", haben sich getrennt und die Scheidung läuft schon seit Monaten.
Ein Foto aus glücklichen Zeiten: Yasin und Samira haben sich getrennt.
© Instagram/yasin__ca
Sie galten als eines der beständigsten Paare im Reality-TV: Yasin und Samira Cilingir verliebten sich 2019 bei "Love Island", heirateten wenig später und wurden Eltern von zwei Kindern. Fans feierten sie als Beweis dafür, dass echte Liebe auch im TV entstehen kann. Doch jetzt ist klar: Das Kapitel ihrer Ehe ist beendet – und die Art, wie Yasin die Trennung öffentlich macht, sorgt für Gesprächsstoff.
Yasin spricht zum ersten Mal über die Scheidung
Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast offenbarte der 34-Jährige völlig überraschend: "Überlebt haben wir nicht richtig, wir wohnen zusammen, aber seit fünf Monaten läuft die Scheidung. Ich wusste, dass es irgendwann ans Licht kommt. Ich wusste, irgendwann werde ich es droppen und ich muss sagen, seitdem wir so leben, verstehen wir uns kommunikativ besser. Es ist gut für die Kinder, aber es ist keine Lösung."
Damit bestätigt Yasin erstmals offiziell, was viele schon länger vermutet hatten: Hinter den Kulissen bröckelte das Traumpaar-Image längst. Besonders wichtig sei ihm, dass die beiden trotz aller Probleme als Eltern weiter funktionieren.
Männer-WG mit Pietro Lombardi?
Für einen Moment konnte Yasin sogar über die Situation scherzen. Auf die Frage nach seiner Zukunft erklärte er: "Eine Männer-WG mit Pietro ist vorstellbar. Wir haben die letzten Tage viel geredet und stützen uns da gegenseitig, dass wir da nicht so untergehen. Wer möchte schon geschieden oder getrennt sein?"
Die Unterstützung seines Freundes Pietro Lombardi scheint für den Reality-Star in dieser schweren Phase ein echter Halt zu sein. Gleichzeitig bestätigt er damit auch, dass es bei Laura und Pietro keine Hoffnung mehr auf ein Liebes-Comeback gibt.
Yasin übt Selbstkritik – oder doch nicht?
Besonders ehrlich zeigte sich Yasin, als er nach den Gründen für das Scheitern gefragt wurde. "Ich bin das Arschloch, man kann es so sehen. Jeder bringt seinen eigenen Mist mit." Dann relativierte er: "Ich sehe es natürlich nicht so, aber du hörst es permanent: Hier bist du scheiße, da bist du scheiße, dann denke ich mir: Okay, dann bin ich das Arschloch. Ich weiß, dass ich mein Bestes gebe. Ich bin nicht einfach, keiner von uns ist perfekt."
Worte, die deutlich machen, wie tief die Konflikte in ihrer Ehe offenbar waren.