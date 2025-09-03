"Love Island"-Traumpaar Yasin & Samira: Scheidung läuft! So kam es zur Trennung

Besonders ehrlich zeigte sich Yasin, als er nach den Gründen für das Scheitern gefragt wurde. "Ich bin das Arschloch, man kann es so sehen. Jeder bringt seinen eigenen Mist mit." Dann relativierte er: "Ich sehe es natürlich nicht so, aber du hörst es permanent: Hier bist du scheiße, da bist du scheiße, dann denke ich mir: Okay, dann bin ich das Arschloch. Ich weiß, dass ich mein Bestes gebe. Ich bin nicht einfach, keiner von uns ist perfekt."