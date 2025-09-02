Pietro Lombardi wieder bei Laura & den Kindern – doch eine Frage bleibt
Nach der erneuten Trennung von Laura Maria Rypa schöpft Pietro Lombardi Kraft aus dem Wichtigsten in seinem Leben – seinen Kindern. Nach der Trennung sind sie endlich wieder vereint.
Ein Bild aus besseren Tagen: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa Anfang 2025 ganz versöhnlich bei "OMG, das Couchgespräch".
© IMAGO / pictureteam
Nach einer mehrtägigen Reise und einer emotionalen Männertour meldete sich Pietro Lombardi (33) nun mit einem rührenden Foto zurück: Zu sehen sind kleine Kinderhände, die gemeinsam mit ihm Eistüten halten. Dazu schreibt der Sänger: "Drei Herzen, die meins komplett machen … Sie werden alle zu schnell groß." Doch was können wir aus diesem Schnappschuss ableiten?
Pietro wieder mit Laura zusammen?
Pietro hat sich nach seiner Rückkehr also sofort zu seinen Jungs begeben und ist dort ziemlich sicher auch auf Ex Laura Maria Rypa (29) getroffen. Wie der Austausch zwischen ihnen ablief und wie der allgemeine Umgang aussieht, ist unklar. Fans vermuten derweilen, dass das Paar nach der dramatischen siebten Trennung sogar wieder zusammen sein könnte. Möglich wäre es, immerhin versöhnte sich das Paar nach vorherigen Streits bereits sechs Mal.
Diesmal bleibt der Beziehungsstatus weiter unklar. Fest steht: Die Liebe zu seinen Söhnen ist für den 33-Jährigen das Wichtigste – das betonte er auch in den vergangenen zwei Wochen immer und immer wieder.
Doch so innig die Szenen auch wirken, bleibt (bis zu einer möglichen Versöhnung) die Frage, wie es für Pietro und seine Familie nach dem erneuten Liebes-Aus weitergeht.
Ungewisse Zukunft nach der Trennung
So schön die Momente mit Amelio (1) und Leano (2) auch sind – ein Wermutstropfen bleibt. Denn sollte das Aus mit Laura Maria Rypa unklar sein, steht in den Sternen, wie das Sorgerecht geregelt wird und wie oft Pietro seine Kinder künftig sehen kann.
Gerade nach einer Trennung entscheiden Gerichte oder Absprachen darüber, wie viel Zeit die Eltern mit den Kindern verbringen dürfen. Und selbst wenn das Paar sich einvernehmlich einigt, könnte der Sänger seine Söhne nicht mehr täglich sehen, immerhin fehlt ihm dazu wegen beruflicher Verpflichtungen jetzt schon die Zeit. Seine Kinder sind sein Lebensmittelpunkt, doch ihm ist sicher klar, dass er im Falle von getrennten Wohnungen nicht mehr die Kontrolle über den Alltag mit ihnen hätte.
Auch Sohn Alessio bleibt ein sensibles Thema
Neben seinen beiden Jüngsten gibt es noch Alessio (10), den er gemeinsam mit Sarah Engels hat. Auch hier ist die Situation nicht einfach. Pietro liebt seinen ältesten Sohn, doch das Zusammenleben ist kompliziert. Alessio wohnt bei seiner Mutter, und gemeinsame Absprachen sind unvermeidbar.
Immer wieder kam es zwischen Pietro und Sarah zu Streitigkeiten, die teilweise auch öffentlich ausgetragen wurden. Besonders bei der Frage, ob Alessio im Netz gezeigt werden darf, zeigten sich tiefe Differenzen: Pietro sprach sich strikt dagegen aus, Sarah präsentierte ihn dennoch immer wieder auf Instagram.
Die Botschaft hinter Pietros Eis-Post
Mit dem emotionalen Statement will Pietro seinen Fans die übliche Botschaft senden: Egal, wie schwer die private Lage ist – nichts steht über seinen Kindern. Die Worte "Sie werden alle zu schnell groß" drücken dabei nicht nur Wehmut, sondern auch Dankbarkeit aus – wirkt in Anbetracht der aktuellen Lage aber auch ein bisschen wie ein Ablenkungsmanöver.
Für seine Fans ist klar: Pietro kämpft nicht nur um Chart-Erfolge oder TV-Auftritte – er kämpft vor allem um Zeit mit seinen Kindern. Kritiker:innen hingegen sind eher genervt, dass der Sänger Kinder in eine so instabile Beziehung geboren hat ...