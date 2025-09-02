Pietro Lombardi wieder bei Laura & den Kindern – doch eine Frage bleibt

Gerade nach einer Trennung entscheiden Gerichte oder Absprachen darüber, wie viel Zeit die Eltern mit den Kindern verbringen dürfen. Und selbst wenn das Paar sich einvernehmlich einigt, könnte der Sänger seine Söhne nicht mehr täglich sehen, immerhin fehlt ihm dazu wegen beruflicher Verpflichtungen jetzt schon die Zeit. Seine Kinder sind sein Lebensmittelpunkt, doch ihm ist sicher klar, dass er im Falle von getrennten Wohnungen nicht mehr die Kontrolle über den Alltag mit ihnen hätte.