"Love Island VIP": Geheime Absprache zwischen Yasin und Alicia!

Als Alicia in der fünften Folge von "Love Island VIP" die Villa betrat, konnte Yasin seinen Augen nicht trauen. Mit der Liebe seines Lebens, wie er selbst sagt, hat er offenbar überhaupt nicht gerechnet. Aber warum eigentlich nicht? Immerhin war Alicia im vergangenen Jahr auch bei "Are You The One - Realitystars in Love" zu sehen - ganz hinter sich gelassen hat die Tänzerin das Reality-TV also nicht. Doch Yasin war von Alicias Auftritt trotzdem mehr als überrascht. Denn eigentlich haben die beiden quasi abgemacht, nicht mehr gemeinsam an einem TV-Format teilzunehmen - das schreibt Yasin jetzt zumindest in seiner Instagram-Story ...

Alicia habe Yasins TV-Auftritte in der Vergangenheit immer "belächelt" und gesagt, sie wolle solche Formate nicht mehr machen, schreibt Yasin auf Instagram. Außerdem sollen sie beschlossen haben, getrennte Wege zu gehen und sich nicht wiederzusehen. "Da frage ich mich, was sie bewegt hat, dann dahinzugehen, in dem Wissen, dass ich da auch sein werde."